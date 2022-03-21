واصلت حالات التعافي من فيروس كورونا الارتفاع، بينما تنخفض الحالات الحرجة للشهر الثاني على التوالي، وتبقى الإصابات الجديدة عند معدلاتها المنخفضة لتواصل منحناها التنازلي الذي بدأته في 19 يناير 2022.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة تعافي 171 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من كوفيد 19 إلى 732284 من أصل 749730 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.
كما تشير البيانات إلى أن 16 حالة غادرت العناية المركزة خلال الـ24 ساعة الماضية، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 184 حالة.
وبقيت الإصابات الجديدة عند مستوياتها المنخفضة، حيث تم تسجيل 133 إصابة بالفيروس، لكنها أعلى بمقدار 7 حالات عن الحالات المسجلة يوم أمس (الأحد).
وبالنسبة لحالات الوفاة جراء كورونا، فقد تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9030 حالة، لتبقى عند مستوياتها المنخفضة الذي بدأته منذ مطلع أكتوبر من عام 2021. وفق “أخبار 24”.