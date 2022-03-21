بالفيديو : الأمير خالد الفيصل يدشن “تحدي الحج والعمرة”

–
دشن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، صباح اليوم (الإثنين)، منصة “تحدي الحج والعمرة”، لتكون متاحة بمرحلتيها الأولي والثانية، لكل المبدعين والمبتكرين، الذين يودون المشاركة من أجل خدمة ضيوف الرحمن.
ووقعت وزارة الحج والعمرة 5 اتفاقيات مع كل من: شركة الخطوط الجوية السعودية، وشركة طيران ناس، والهيئة العامة للأوقاف، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية، والهيئة الملكية لمدينة مكة والمشاعر المقدسة وشركة علم.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات على هامش مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بجدة، والذي ينعقد تحت شعار “نحو التحول والابتكار”، ويستعرض 4 جلسات إثرائية وورش عمل بمشاركة عدة قطاعات حكومية وخاصة المعنية بتقديم خدمات الحج والعمرة.
فيديو | تدشين منصة #تحدي_الحج_والعمرة في “مؤتمر ومعرض خدمات #الحج_والعمرة” في #جدة#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/M5XC4F9rtT
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) في #جدة#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/wMrDreHhaB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 202
وفق “أخبار 24”.