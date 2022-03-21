تتناول الإدمان الرقمي.. مركز “إثراء” يطلق قمة الاتزان الرقمي “سينك”

يعقد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء”، قمة الاتزان الرقمي “سينك”، بمشاركة 60 متحدثًا متخصصًا في المجال التكنولوجي والأكاديمي والثقافي من داخل المملكة وخارجها في 26 من الشهر الجاري ويستمر ليومين.
وأوضح مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي “إثراء” عبدالله الراشد، أن القمة ستتناول 5 مجالات رئيسية متمثلة في الإدمان الرقمي والخصوصية والأخبار المزيفة والمعلومات المضللة والذكاء الصناعي، إضافةً إلى مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالجانب التقني.
وأبان أن القمة ستناقش أيضا أبرز الحلول التي تعزز من الحماية والاتزان لمستخدمي الوسائط الرقمية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تبادل الأفكار والمعرفة من أجل إحداث تغيير ملموس في كيفية التفاعل مع المنصات الرقمية وتنظيمها وتصميمها. وفق “أخبار 24”.