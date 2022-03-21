“أرامكو” تعلن بدء التقديم لبرنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين.. وهذه شروطه ومزاياه

أعلنت شركة “أرامكو”، اليوم (الإثنين)، بدء التقديم لبرنامج الابتعاث الجامعي لغير الموظفين، والذي يمكّن الطلاب المتميزين من الدراسة في الخارج.
وأوضحت الشركة أن البرنامج يعتبر أحد المصادر الأساسية لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية في الشركة، حيث تستقطب الشركة كل عام المتميزين من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية من القسم العلمي لابتعاثهم للحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التي تحتاجها الشركة بعد استيفائهم لمتطلبات القبول في الجامعات العالمية.
وأبانت أنه بعد إتمام برنامج الإعداد الجامعي بنجاح على مدى سنة دراسية كاملة في مدينة الظهران، يتم ابتعاث الطلاب والطالبات إلى أفضل الجامعات العالمية لدراسة مختلف التخصصات حسب احتياجات الشركة، وبعد إكمال فترة الابتعاث والحصول على الشهادة الجامعية بنجاح، يعين الخريجون والخريجات كموظفين مهنيين في “أرامكو”.
وأشارت إلى أن المزايا أثناء برنامج الإعداد الجامعي هي تقديم مبلغ شهري قدره 3500 ريال لكل طالب وطالبة، وتوفير السكن ومواصلات مجانية، والرعاية الصحية بحسب خطة الشركة، والمزايا أثناء الدراسة الجامعية هي تغطية التكاليف الدراسية الجامعية وراتب شهري طوال فترة الدراسة الجامعية.
أما المزايا بعد التخرج والتوظيف فهي راتب شهري وبدل سكن يعادل 3 أضعاف الراتب الأساسي، وحوافز إضافية حسب مكان العمل بعد فترة التدريب، والاستفادة من العروض التجارية الكثيرة والتخفيضات المقدمة لموظفي الشركة على منتجات وخدمات عديدة داخل المملكة وحول العالم. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه يشترط أن يكون الطالب أو الطالبة منتظما في الفصل الدراسي الثالث ثانوي من القسم العلمي لهذا العام الدراسي، وألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 22 سنة هجرية، مشيرة إلى أن باب التسجيل متاح حتى يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022م.
ويمكن الاطلاع على شروط التقديم والتفاصيل من خلال الرابط.