نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو : مسؤول بـ”الخطوط السعودية”: نعمل على تعيين الملاحين من نفس جنسية ضيوف الرحمن لتسهيل خدمتهم
21/03/2022   2:55 م

بالفيديو : مسؤول بـ”الخطوط السعودية”: نعمل على تعيين الملاحين من نفس جنسية ضيوف الرحمن لتسهيل خدمتهم

+ = -
508

أكد المشرف الملاحي بشركة الخطوط الجوية السعودية، محمد عبدالواحد (24 سنة في خدمة ضيوف الرحمن)، أن قطاع الخدمة الجوية دائمًا يحاول جاهدًا أن يكون طاقم الملاحين من نفس جنسية ركاب الطائرة، وهذا ما يسهل التعامل مع الضيوف، وكذلك يتم تقديم الوجبات التي تناسب كل جنسية.

واستعرضت شركة الخطوط الجوية السعودية، عبر مقطع فيديو رحلتها مع خدمة نقل ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم عبر 75 عامًا، تحت شعار “قصصٌ تُروى وذكرياتٌ لا تُمحى”.

ويقول الكابتن السابق بالخطوط السعودية، صبري أبوالفرج (39 سنة في خدمة ضيوف الرحمن)، “أكبر نعمة أعطاني الله إياها أن كنت جزءًا في هذا الموضوع”، لافتًا إلى أنه أحيانًا وبدون شعور ينطلق لسانه بالتهليل والتكبير مع ضيوف الرحمن.

وعبر عدد من المسؤولين والذين امتدت خدمتهم لعشرات السنين عن مدى شعورهم بالفخر والاعتزاز، كونهم كانوا جزءًا ضمن فريق الشركة، والذين كانوا يتولون خدمة ضيوف الرحمن.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : مسؤول بـ”الخطوط السعودية”: نعمل على تعيين الملاحين من نفس جنسية ضيوف الرحمن لتسهيل خدمتهم

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885203665.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.