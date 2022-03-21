بالفيديو : مسؤول بـ”الخطوط السعودية”: نعمل على تعيين الملاحين من نفس جنسية ضيوف الرحمن لتسهيل خدمتهم

أكد المشرف الملاحي بشركة الخطوط الجوية السعودية، محمد عبدالواحد (24 سنة في خدمة ضيوف الرحمن)، أن قطاع الخدمة الجوية دائمًا يحاول جاهدًا أن يكون طاقم الملاحين من نفس جنسية ركاب الطائرة، وهذا ما يسهل التعامل مع الضيوف، وكذلك يتم تقديم الوجبات التي تناسب كل جنسية.
واستعرضت شركة الخطوط الجوية السعودية، عبر مقطع فيديو رحلتها مع خدمة نقل ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم عبر 75 عامًا، تحت شعار “قصصٌ تُروى وذكرياتٌ لا تُمحى”.
ويقول الكابتن السابق بالخطوط السعودية، صبري أبوالفرج (39 سنة في خدمة ضيوف الرحمن)، “أكبر نعمة أعطاني الله إياها أن كنت جزءًا في هذا الموضوع”، لافتًا إلى أنه أحيانًا وبدون شعور ينطلق لسانه بالتهليل والتكبير مع ضيوف الرحمن.
وعبر عدد من المسؤولين والذين امتدت خدمتهم لعشرات السنين عن مدى شعورهم بالفخر والاعتزاز، كونهم كانوا جزءًا ضمن فريق الشركة، والذين كانوا يتولون خدمة ضيوف الرحمن.
منذ أكثر من خمسةٍ وسبعين عاماً.. و#الخطوط_السعودية تمد جسوراً جوية لنقل ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم لأداء مناسك الحج.
وفي طياتها.. قصصٌ تُروى وذكرياتٌ لا تُمحى.#التحول_نحو_الابتكار pic.twitter.com/zA8tWL9gug
— المركز الإعلامي | الخطوط السعودية (@svmedia_center) March 21, 2022
وفق “أخبار 24”.