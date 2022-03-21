“السديس” يدشن أكبر خطة تشغيلية لموسم رمضان المبارك مع عودة الحياة لطبيعتها

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس اليوم (الإثنين) أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك بعد عودة الحياة لطبيعتها.
وأوضح السديس أنه تم تخصيص 12 ألف عامل لخدمة المعتمرين والقاصدين في شهر رمضان، مع استعداد الكوادر النسائية لخدمة القاصدات، بالإضافة لتسخير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة القاصدين.
وأشار إلى أنه تم إصدار 2000 تصريح لـ”السفرة الرمضانية” وفق شروط وضوابط محددة مع تطبيق أعلى مقاييس البيئة والتنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف.
فيديو | السديس يعلن عن انطلاق الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك#الإخبارية pic.twitter.com/VnhmRwoQxK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) –March 21, 2022–
وفق “أخبار 24”.