مجلس الشؤون الاقتصادية يناقش التطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، ناقش خلاله عدداً من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وبحث المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة حيال تقرير أداء الأجهزة الحكومية، والذي اشتمل على نظرة على الأداء العام للأجهزة (نتائج مؤشرات الأداء)، وحالة المبادرات، ونتائج أبرز المؤشرات الدولية، وتقييم ممارسات إدارة الأداء، ونتائج قياس تجربة المستفيد.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من وزارة المالية حيال التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة.
كما تابع التقرير الدوري المقدم من وزارة الصحة في شأن المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد -19)، والعرض المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط في شأن أبرز المؤشرات الاقتصادية.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة. وفق “أخبار 24”.