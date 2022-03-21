شاهد.. “الحياة الفطرية” تطلق 50 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، اليوم (الإثنين)، عن إطلاق 50 كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض.
وأوضح المركز أنه أطلق 20 من المها الوضيحي و30 ظبي ريم بمحمية الملك خالد الملكية، وذلك ضمن برنامج المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز، الدكتور محمد قربان، أن المركز يستهدف إطلاق أكثر من 1000 كائن فطري في الموسم الحالي بمختلف المحميات والمتنزهات الوطنية، بعد أن تمكن من إطلاق 785 كائنًا في الموسم الماضي.
#المركز_الوطني_لتنمية_الحياة _لفطرية بالتعاون مع @IARDAKSA يطلق 20 من المها الوضيحي و30 ظبي ريم بمحمية الملك خالد الملكية، وذلك ضمن برنامج المركز لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية.#بيئتنا_مسؤوليتنا pic.twitter.com/KkIZcLw8gX
— المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية (@NCW_center) March 21, 2022
وفق “أخبار 24”.