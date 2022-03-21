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جديد المحليات > الربيعة: ننسق مع القطاع الصحي لتحديد أعداد حجاج هذا العام.. ولهذا السبب نعتمد على “اعتمرنا”
21/03/2022   11:08 م

الربيعة: ننسق مع القطاع الصحي لتحديد أعداد حجاج هذا العام.. ولهذا السبب نعتمد على “اعتمرنا”

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أكد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، أنه ما زالت هناك دراسة قائمة لتحديد أعداد الحجاج هذا العام.

وأوضح، خلال لقائه في قناة “العربية”، أن هناك تنسيقًا مع القطاع الصحي للتأكد من مأمونية الحج وتحديد أعداد الحجاج، مشددًا على حرص المملكة على إقامة الحج وسلامة الإنسان.

وفيما يتعلق بالعمرة، أكد الربيعة أنها متاحة للجميع بكامل الطاقة الاستيعابية، موضحًا أنه يتم الاعتماد على تطبيق “اعتمرنا” لتنظيم آلية دخول المعتمرين، رغم توقف استخدامه للصلاة. وفق “أخبار 24”.

الربيعة: ننسق مع القطاع الصحي لتحديد أعداد حجاج هذا العام.. ولهذا السبب نعتمد على “اعتمرنا”

جديد المحليات
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