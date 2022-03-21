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جديد المحليات > ​تزامناً مع موسم العمرة.. “التجارة” تتحقق من وفرة السلع والمنتجات في مكة والمدينة
21/03/2022   11:09 م

​تزامناً مع موسم العمرة.. “التجارة” تتحقق من وفرة السلع والمنتجات في مكة والمدينة

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، تنفيذ عدد من الجولات الميدانية على المنشآت التجارية والأسواق ومنافذ البيع، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة أن الجولات الميدانية استهدفت التحقق من وفرة السلع والمنتجات الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون، وذلك بالتزامن مع موسم العمرة.

وأشارت إلى أن الجولات كشفت عن وجود وفرة في جميع السلع والمنتجات في منافذ البيع والمخزون، مبينةً أن الجولات الرقابية متواصلة من أجل حماية المستهلك. وفق “أخبار 24”.

​تزامناً مع موسم العمرة.. “التجارة” تتحقق من وفرة السلع والمنتجات في مكة والمدينة

جديد المحليات
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