“اتحداك” مع العلياني و”المشراق” مع عايض.. دورة برامجية جديدة على القناة الأولى في رمضان

تعرض القناة السعودية الأولى على شاشتها خلال شهر رمضان المبارك، مجموعة منوعة من البرامج والمسلسلات، في دورة رمضانية جديدة.
وتنوعت البرامج الرمضانية ما بين برامج جديدة ومسلسلات مختلفة، والتي تستهدف فئات مختلفة بمحتوى يتنوع بين الدراما والكوميديا.
برنامج “اتحداك”: برنامج حواري يقدمه الإعلامي علي العلياني، حيث يحمل طابعًا إنسانيًا يمزج بين الحوار والموسيقى والتحدي، بهدف جمع مساعدات مالية لمؤسسات إنسانية.
ويتميز ديكور البرنامج بالاعتماد على تقنية الواقع المعزز، كما يستضيف أحد نجوم الفن أو الرياضة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلام في كل حلقة. وفق “أخبار 24”.
المسلسلات: تقدم القناة الأولى مجموعة من المسلسلات، أبرزها مسلسل المشراق الكوميدي، الذي يتكون من حلقات منفصلة لكوكبة من النجوم، بينهم راشد الشمراني وأحمد العونان والفنان عايض، ومسلسل “الزاهرية” بطولة عبدالإله السناني وسناء بكر يونس، بالإضافة إلى مسلسل “سكر زيادة” لأسعد الزهراني.