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جديد المحليات > شاهد.. خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له
21/03/2022   11:07 م

شاهد.. خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له

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استقبل خادم استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصره بالرياض مساء اليوم (الإثنين)، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس عبدالفتاح البرهان ومرافقيه في المملكة، وعبر الرئيس عبدالفتاح عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين، مهنئاً الملك سلمان بنجاح الفحوصات الطبية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة عشاء تكريماً لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وحضر الاستقبال والمأدبة عدد من كبار المسؤولين في البلدين.

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له

خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. خادم الحرمين يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني ويقيم مأدبة عشاء تكريماً له

جديد المحليات
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