ينتج مليار قدم مكعبة يومياً.. وزير الطاقة ووزير النفط الكويتي يوقِّعان محضراً لتطوير حقل الدرة المغمور للغاز

وقع وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان مع وزير النفط الكويتي ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس، اليوم (الاثنين)، محضراً لتطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي لاستغلاله.
واتفق الوزيران خلال الاجتماع الذي جمعهما في الكويت على قيام شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروعٌ مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، باختيار استشاري يتولى إجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل وفقاً لأفضل الأساليب والتقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والصحة والحفاظ على البيئة، ووضع التصاميم الهندسية الأكثر كفاءة وفاعلية من الناحيتين الرأسمالية والتشغيلية. وفق “أخبار 24”.
ويأتي توقيع المحضر تحقيقاً لدعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين الشقيقين، وتنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعها البلدان بالكويت، في 24 ديسمبر 2019م، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة .
ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعبة قياسيةٍ من الغاز الطبيعي يومياً، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يومياً، وسيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استناداً إلى خيار “الفصل البحري”.
وسيتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك تُرسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما تُرسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزّور.
وسيسهم تطوير هذا الحقل الاستراتيجي في تلبية نمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي وسوائله في البلدين الشقيقين.