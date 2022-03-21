شاهد.. “البيئة والمياه والزراعة” تجري تجربة واقعية لقياس الوعي البيئي للمجتمع

أجرت وزارة البيئة والمياه والزراعة تجربة واقعية لقياس مدى الوعي المجتمعي عن البيئة.
ونشرت مقطع فيديو لتجربة تمثلت في إقناع زبائن أحد المتاجر التجارية بشراء الأكياس متعددة الاستخدام مقابل 3 ريالات فقط بدلًا من الاعتماد على الأكياس البلاستيكية المعروفة.
وأظهرت التجربة رفض عدد من الزبائن شراء الأكياس متعددة الاستخدام، حتى مع كافة محاولات إقناعهم بمنافعها البيئية، فيما قبل بعض الزبائن العرض إيمانًا بمنفعة هذه الأكياس بيئيًا، ليفاجأوا بعدها بتصفيق حار من الحضور لنجاحهم في اتخاذ القرار الصحيح، ثم حصلوا على هذه الأكياس مجانًا. وفق “أخبار 24”.
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ماذا سيكون قرارك لو خُيّرت في استخدام الأكياس متعددة الاستخدام أم الأكياس البلاستيكية؟
شاهد تجربتنا المجتمعية
وتذّكر أن #بيئتنا_مسؤوليتنا pic.twitter.com/tUOj5kFtDo
— وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) March 21, 2022