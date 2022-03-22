طقس اليوم.. استمرار الأمطار على شمال المملكة والمرتفعات الغربية وغبار وأتربة ببعض المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وخاصة الطائف، في حين تكون سماء غائمة جزئيًا على شرق ووسط وشمال المملكة.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى وجود فرصة لهطول أمطار خفيفة على شمال المملكة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مع وجود تدن في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية غربية بسرعة 20- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.