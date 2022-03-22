الجاسر: لا نية لفرض رسوم على الطرق حالياً وقد يحدث فيما بعد.. وأتوقع تشغيل “مترو الرياض” في هذا الموعد

أكد وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أنه لا نية قريبة لفرض رسوم على الطرق، لكن من الممكن أن تطبق فيما بعد، لافتًا إلى أن معظم دول العالم تطبق هذه الرسوم بهدف رفع مستوى الجودة والصيانة في الطرق.
وأوضح الجاسر خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أنه يتوقع تشغيل أول خطوط “مترو الرياض” نهاية هذا العام، على أن يستكمل بالكامل قبل نهاية العام المقبل، منوهًا إلى أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الرائدة على المستوى العالمي.
وأشار إلى أن هناك مطارًا جديدًا ضخمًا في الرياض يضم صالات ومدرجات جديدة، مبينًا أنه من المتوقع أن يبدأ الناقل الجديد أولى رحلاته خلال 3 سنوات.
وأضاف أن هناك تحديات فنية تعيق تنفيذ الجسر الذي يربط المملكة بمصر في المرحلة القريبة، حيث تجاوزت أعماق البحر في هذه المنطقة 300 متر، بالإضافة إلى كثرة الشعاب المرجانية، مشيرًا إلى أن المشروع مؤجل ولم يتم إلغاؤه. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن قطار “سار” يصل اليوم إلى الأردن ومناطق قريبة من الحدود العراقية، موضحًا أنه عند استقرار العراق وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، سيكون من السهل مد الخط ولن يكون مكلفًا.
وزير النقل والخدمات اللوجستية: لا توجد نية قريبة لتحصيل رسوم على الطرق؛ ولكن “ممكن بعدين”#وزير_النقل_في_الصورة pic.twitter.com/7lsj68korA
— في الصورة (@almodifershow) March 21, 2022
وزير النقل والخدمات اللوجستية: أتوقع تشغيل أول خطوط “مترو الرياض” نهاية هذا العام#وزير_النقل_في_الصورة pic.twitter.com/d92lWcetlo
— في الصورة (@almodifershow) March 21, 2022
وزير النقل والخدمات اللوجستية: هناك مطار جديد ضخم في الرياض.. ونتوقع أن يبدأ الناقل الجديد أولى رحلاته خلال ثلاث سنوات#وزير_النقل_في_الصورة pic.twitter.com/GXVkGkTUmM
— في الصورة (@almodifershow) March 21, 2022
وزير النقل والخدمات اللوجستية يكشف مصير مشروع مد خط قطار “سار” حتى منفذ “جديدة عرعر”… ويؤكد: قرار التنفيذ اقتصادي وليس سياسي #وزير_النقل_في_الصورة pic.twitter.com/QLudzmBKBA
— في الصورة (@almodifershow) March 21, 2022
وزير النقل والخدمات اللوجستية:
هناك تحديات فنية تواجه تنفيذ الجسر الذي يربط السعودية بمصر في المرحلة القريبة… والمشروع مؤجل#وزير_النقل_في_الصورة pic.twitter.com/YKdA274Zf2
— في الصورة (@almodifershow) March 21, 2022