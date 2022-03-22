وزير النقل: المملكة عقدت اتفاقيات لإمكانية توفير قطار “الهايبرلوب” الأسرع من الطائرة

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، إن المملكة عقدت اتفاقيات وأجرت دراسات مشتركة مع شركات أمريكية لإمكانية توفير قطار “الهايبرلوب” بالمملكة.
وأوضح “الجاسر” خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن السرعة المتوقعة لهذا القطار تصل إلى 1.2 ألف كيلو متر / الساعة، مبينًا أن هذه السرعة تتجاوز سرعة الطائرة.
وأضاف أن قطار “الهايبرلوب” عبارة عن أنبوب مفرغ من الهواء يضم كبسولات وبه رافع مغناطيسي، مشيرًا إلى أن هذه التقنية ما زال أمامها طريق طويل لتصبح صالحة للاستخدام.
وزير النقل والخدمات اللوجستية:
المملكة عقدت اتفاقيات وأجرت دراسات لإمكانية توفير قطار “الهايبرلوب”، الأسرع من الطائرة#وزير_النقل_في_الصورة pic.twitter.com/B7wkGmQ0NA
— في الصورة (@almodifershow) March 21, 2022
وفق “أخبار 24”.