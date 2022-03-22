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جديد المحليات > وزير النقل: المملكة عقدت اتفاقيات لإمكانية توفير قطار “الهايبرلوب” الأسرع من الطائرة
22/03/2022   9:37 ص

وزير النقل: المملكة عقدت اتفاقيات لإمكانية توفير قطار “الهايبرلوب” الأسرع من الطائرة

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قال وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، إن المملكة عقدت اتفاقيات وأجرت دراسات مشتركة مع شركات أمريكية لإمكانية توفير قطار “الهايبرلوب” بالمملكة.

وأوضح “الجاسر” خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن السرعة المتوقعة لهذا القطار تصل إلى 1.2 ألف كيلو متر / الساعة، مبينًا أن هذه السرعة تتجاوز سرعة الطائرة.

وأضاف أن قطار “الهايبرلوب” عبارة عن أنبوب مفرغ من الهواء يضم كبسولات وبه رافع مغناطيسي، مشيرًا إلى أن هذه التقنية ما زال أمامها طريق طويل لتصبح صالحة للاستخدام.

وفق “أخبار 24”.

وزير النقل: المملكة عقدت اتفاقيات لإمكانية توفير قطار “الهايبرلوب” الأسرع من الطائرة

جديد المحليات
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