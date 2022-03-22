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جديد المحليات > ​بعد رصد إعلانات مشبوهة.. “مساند” يُحذر من التعامل مع أي جهة غير رسمية للاستقدام
22/03/2022   9:36 ص

​بعد رصد إعلانات مشبوهة.. “مساند” يُحذر من التعامل مع أي جهة غير رسمية للاستقدام

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حذر برنامج “مساند” المختص باستقدام العمالة المنزلية في المملكة، اليوم (الإثنين)، من التعامل مع أي جهة غير رسمية للاستقدام.

وأصدر البرنامج بياناً أوضح من خلاله أنه تم رصد إعلانات مشبوهة عبر مواقع إلكترونية وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقدام ونقل كفالة عمالة منزلية، محذراً من التعامل مع الأشخاص والمواقع غير الموثوقة أو التعاقد مع الوسطاء من خارج منصة “مساند”.

ونوه إلى أن تلك المواقع المشبوهة توهم المواطنين بمصداقيتها عبر إنشاء مواقع مستنسخة من المواقع الرسمية، مشدداً على أن تكون أي عملية الاستقدام عن طريق منصة “مساند” التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تعتبر المنصة المعتمدة للاستقدام. وفق “أخبار 24”.

​بعد رصد إعلانات مشبوهة.. “مساند” يُحذر من التعامل مع أي جهة غير رسمية للاستقدام

جديد المحليات
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