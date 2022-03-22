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جديد المحليات > بالفيديو.. ​ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني ويستعرضان أوجه العلاقات بين البلدين
22/03/2022   9:36 ص

بالفيديو.. ​ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني ويستعرضان أوجه العلاقات بين البلدين

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التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم، (الإثنين)، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية السودانية في مختلف المجالات والفرص الواعدة لتطويرها بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية.

كما تطرق الطرفان إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين في البلدين. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني

بالفيديو.. ​ولي العهد يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني ويستعرضان أوجه العلاقات بين البلدين

جديد المحليات
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