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جديد المحليات > وزير النقل: سيتم إنشاء هيئة للطرق وأخرى للخدمات اللوجستية.. وهذا مشروع الدولة بمجال النقل
22/03/2022   9:36 ص

وزير النقل: سيتم إنشاء هيئة للطرق وأخرى للخدمات اللوجستية.. وهذا مشروع الدولة بمجال النقل

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استعرض وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، اليوم (الاثنين)، ملامح منظومة النقل في المملكة، والخطط المنتظر تنفيذها مستقبلًا في القطاع.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، أن منظومة النقل في المملكة تشمل الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للموانئ، كما سيكون هناك هيئة للطرق، وأخرى للخدمات اللوجستية.

وأضاف أن مساهمة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي خلال الوقت الحالي تصل إلى 6%، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في رفع مساهمتها لتكون 10%.

وذكر الجاسر أن مشروع الدولة يتمثل في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، خاصة أنها تتمتع بموقع إستراتيجي مهم في العالم، مشيرًا إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتحدث في كل مناسبة عن موقع المملكة وأهمية توظيفه وفرص المملكة في مجال الخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن المملكة حاليًا في المركز الـ55 من مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، مؤكدًا أن الإستراتيجية سوف تنقل المملكة إلى المركز العاشر أو أحد المراكز العشرة الأولى في المؤشر.

وفيما يتعلق بالنقل الجوي، قال الجاسر إن الوزارة تضع الإستراتيجية، وتقوم هيئة الطيران المدني بتشريع الأنظمة، فيما تتولى شركة “المطارات” مهام إدارة المطارات وتشغيلها، مشيرًا إلى أن الخطوط الجوية تعتبر مشغل طيران يستخدم المطارات.

وبشأن حوادث الطرق، أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، أنه تم تشكيل لجنة للسلامة المرورية، وتمكنت المملكة من خفض معدل وفيات الطرق من 28.8 من كل 100 ألف ساكن سنويًا قبل 5 سنوات، ليصبح 13.3 من كل 100 ألف ساكن سنويًا، مشيرًا إلى أن المستهدف الوصول لأقل من 8 من كل 100 ألف ساكن سنويًا. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه تم توجيه ثلث ميزانية الوزارة للصيانة إلى المنطقة الشرقية، وذلك لكونها أقل منطقة من حيث جودة الطرق وصيانتها.

وزير النقل: سيتم إنشاء هيئة للطرق وأخرى للخدمات اللوجستية.. وهذا مشروع الدولة بمجال النقل

جديد المحليات
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