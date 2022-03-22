بعد إخلاء مسؤوليتها من نقص الإمداد.. خبير اقتصادي: من غير المعقول مطالبة المملكة برفع إنتاجها

قال الخبير الاقتصادي محمد العمران إنه من غير المعقول المطالبات الغربية للمملكة برفع إنتاجها من النفط، مؤكداً أنهم يحاولون أن يبرموا الاتفاق النووي مع المسؤول الأول عن الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وأضاف في تصريح لـ”أخبار 24″ أن المعادلة غير منطقية في الطلب من المملكة رفع إنتاجها بينما المسؤولون عن الهجمات على المنشآت النفطية لم تطلهم أي عقوبات، ويتم إجراء مفاوضات سرية مع إيران ومحاولات لرفع العقوبات عن الحرس الثوري الإيراني تمهيدا للوصول لاتفاق نووي، وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية.
وأوضح أن بيان المملكة لا يتعارض مع اتفاق “أوبك+” وأن السعودية ملتزمة بالاتفاقيات بتوفير الإمدادات النفطية مهما حصل من ظروف، وأن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها منشآت المملكة النفطية لاعتداءات من قبل المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وكانت أسواق النفط العالمية شهدت اليوم (الاثنين) ارتفاعاً لأسعار النفط بنسبة 4% بعد إعلان المملكة إخلاء مسؤوليتها من أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية.