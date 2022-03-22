رسميًا.. “الانضباط” تعلن إيقاف لاعب النصر

قررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف لاعب نادي النصر، محمد قاسم، مباراة واحدة وتغرمه 10 آلاف ريال لارتكابه سلوك غير رياضي وفقا لما أظهره الناقل الرسمي في مباراة الفيحاء بدوري المحترفين.
كما قررت اللجنة إيقاف لاعب الاتفاق، الألماني أمين يونس مباراتين بما فيها الإيقاف التلقائي وتغرمه 20 ألف ريال بعد طرده في مباراة ضمك بداعي السلوك المشين تجاه لاعب الفريق المنافس.
وأعلنت لجنة الانضباط إيقاف إداري نادي الفتح، بندر بو عبيد مباراتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وتغريمه 10 الآف ريال. وفق “أخبار 24”.