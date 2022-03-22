تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم (الإثنين)، تشكيل مجلس أمناء مؤسسة الحلم الآسيوي برئاسة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، للفترة (2021 – 2025).
ويضم المجلس في عضويته كلا من: تيموثي فوك تسون تينغ رئيس اتحاد هونغ كونغ لكرة القدم ورئيس اللجنة الأولمبية في هونغ كونغ، واللواء كيف ساميث رئيس اتحاد آسيان لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد الكمبودي لكرة القدم.
وصرح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن رئيس وأعضاء مجلس الأمناء سيقومون بدور محوري في ضمان مواصلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصميم وتنفيذ برامج ومبادرات ناجحة في مجال المسؤولية الاجتماعية، تتوافق مع المبادئ الأساسية في مؤسسة الحلم الآسيوي، وهي حماية الأطفال، والتعليم والاندماج الاجتماعي.
وأضاف أن تأسيس مؤسسة الحلم الآسيوي يهدف بشكل أساسي لقيادة طموحات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل الاستفادة من قوة كرة القدم لتحقيق التأثير الإيجابي في المجتمعات الهشة بكافة أرجاء قارة آسيا.
وأشار إلى أن تعيين هذه الشخصيات التي تمتلك خبرات كبيرة، يؤكد التزام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بضمان تنفيذ برامج قيّمة تتوافق مع أفضل الممارسات في مجال المسؤولية الاجتماعية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة الجيدة والاستدامة. وفق “أخبار 24”.