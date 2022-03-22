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رياضة > رئيس نادي أبها: التركيز على أخطاء الحكام يضرنا
22/03/2022   9:36 ص

رئيس نادي أبها: التركيز على أخطاء الحكام يضرنا

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شدد رئيس نادي أبها، أحمد الحديثي على دعمه لمنظومة التحكيم، ورفض تحميل الحكام خسارة فريقه للنقاط خلال بعض المباريات.

وقال الحديثي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “ملعب SBC”: “التحكيم جزء من المنظومة ويخطأ كما يخطأ رئيس النادي واللاعب والمدرب، جميعًا بشر ومعرضون لذلك”.

وأضاف الحديثي: “التركيز على أخطاء الحكام غير مفيد ويضرنا أكثر ما ينفعنا، وكل التحية والدعم لمنظومة التحكيم”. وفق “أخبار 24”.

وأكد الحديثي سعيه لحل أزمة ملاعب التدريب التي يعاني منها نادي أبها بسبب ضعف الإضاءة، وقد يلجأ الفريق لخوض معسكر بمدينة جدة أو الرياض خلال فترة التوقف الحالية.

رئيس نادي أبها: التركيز على أخطاء الحكام يضرنا

رياضة
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