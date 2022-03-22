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رياضة > رسميًا.. الانضباط تعاقب الاتحاد بسبب إثارة الرأي العام تجاه اللجان القضائية
22/03/2022   9:36 ص

رسميًا.. الانضباط تعاقب الاتحاد بسبب إثارة الرأي العام تجاه اللجان القضائية

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قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم نادي الاتحاد 100 ألف ريال بعد نشر بيان عبر حساب النادي الرسمي تضمن إساءة واتهام وإثارة الرأي العام تجاه اللجان القضائية في الاتحاد السعودي.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، قد فتحت تحقيقًا مع إدارة نادي الاتحاد على خلفية البيان الصادر المنتقد لقراراتها.

يذكر أن نادي الاتحاد قد أصدر بيانًا يوم الأربعاء الماضي، تعليقًا على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدمبحق المدير التنفيذي للنادي حامد البلوي، واصفًا ما حدث بالاستفزاز. وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. الانضباط تعاقب الاتحاد بسبب إثارة الرأي العام تجاه اللجان القضائية

رياضة
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