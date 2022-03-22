الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته في معسكر دبي

دشن المنتخب السعودي الأولمبي، اليوم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات،الذي يمتد حتى الثلاثين من شهر مارس الجاري، وذلك ضمن إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
وأجرى المنتخب اليوم حصته التدريبية على ملعب جبل علي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبَّق خلالها اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية.
ويلاقي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا خلال مشاركته في بطولة دبي الدولية، على هامش معسكره الإعدادي بالإمارات، منتخب أوزبكستان في الـ 23 من شهر مارس الجاري، ومنتخب العراق في الـ 26 من الشهر ذاته، على أن يخوض مباراة ثالثة لتحديد المراكز في البطولة التي تضم إلى جانبه منتخبات العراق, أوزبكستان، الإمارات، قطر، اليابان، الصين، تايلاند، فيتنام، وكرواتيا. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي على رأس المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022، وإلى جانبه منتخبات؛ الإمارات، اليابان، وطاجيكستان.