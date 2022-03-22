“يويفا” يسمح بتسجيل لاعبين جدد في مسابقاته بسبب الأزمة الأوكرانية

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” الإثنين إن الأندية الأوروبية يمكنها تسجيل لاعبين اثنين بحد أقصى من أندية روسية وأوكرانية خلال المباريات المتبقية من العام الجاري في المسابقات القارية على ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وسمح الاتحاد الدولي “فيفا” في وقت سابق هذا الشهر للاعبين والمدربين الأجانب بترك الأندية الروسية والأوكرانية مؤقتا والتعاقد مع أندية جديدة بسبب الأزمة.
وأوضح “يويفا” في بيان: “قررت اللجنة التنفيذية اليوم السماح للأندية بتسجيل لاعبين اثنين بحد أقصى من المسجلين في الاتحاد الروسي أو الأوكراني وتم تعليق عقودهم”. وفق “أخبار 24”.
ويمكن للاعبين المشاركة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر في الفترة المتبقية بموسم 2021-2022.