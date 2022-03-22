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جديد المناطق > مزودة بأنظمة تتبع وباركود.. أمير مكة يدشن الهوية البصرية لمركبات متابعة التعديات بجدة
22/03/2022   5:28 م

مزودة بأنظمة تتبع وباركود.. أمير مكة يدشن الهوية البصرية لمركبات متابعة التعديات بجدة

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دشن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، اليوم (الثلاثاء)، الهوية البصرية للمركبات الخاصة بمتابعة التعديات بمحافظة جدة.

وتحوي المركبة أنظمة تقنية حديثة ومزودة بأنظمة تتبع وباركود تُسهل استلام البلاغات والتعامل معها والبيانات والتأكد منها، والتي ستساعد في تنفيذ دورة الرقابة على الأراضي الحكومية وتسهم في منع التعدي عليها.

وأعلن أمير مكة في ختام جولاته السنوية للمحافظات للعام الحالي، أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظات جدة وبحرة والجموم تتجاوز 27 ملياراً و680 مليون ريال.

أمير مكة يدشن الهوية البصرية لمركبات متابعة التعديات بجدة أمير مكة يدشن الهوية البصرية لمركبات متابعة التعديات بجدة أمير مكة يدشن الهوية البصرية لمركبات متابعة التعديات بجدة

وفق “أخبار 24”.

مزودة بأنظمة تتبع وباركود.. أمير مكة يدشن الهوية البصرية لمركبات متابعة التعديات بجدة

جديد المناطق
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