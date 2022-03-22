“السديس” يزفّ البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، عودة الاعتكاف بالحرمين الشريفين وفق ضوابط ومعايير محددة.
وأكد الشيخ السديس أنه سيتم إتاحة استخراج تصاريح الاعتكاف من خلال الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين قريباً.
وأشار إلى أن إتاحة الاعتكاف بالحرمين الشريفين سيكون بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الحرمين الشريفين شهدا مؤخراً تخفيف العديد من القيود المتعلقة بجائحة كورونا، حيث تم إلغاء التباعد بين المصلين، وإلغاء التصاريح للصلاة في المسجد الحرام، ولم يعد إبراز حالة التحصين في توكلنا عند دخول الحرمين إلزامياً.