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جديد المحليات > بعد إعلان اكتشاف 5 حقول جديدة.. تعرف على أهم حقول الغاز وأكبرها في المملكة
22/03/2022   5:27 م

بعد إعلان اكتشاف 5 حقول جديدة.. تعرف على أهم حقول الغاز وأكبرها في المملكة

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أعلنت المملكة في فبراير الماضي على لسان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اكتشاف شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” عددا من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.

وسلط مركز “التواصل الحكومي” الضوء على أهم حقول الغاز ومعامله بالمملكة وأكبرها، لافتا إلى أن المملكة تعد تاسع أكبر منتج للغاز عالميا، كما تمتلك سادس أكبر احتياطي، كما يبلغ ذروة الإنتاج المحلي من الغاز نحو 10.1 مليار قدم مكعب يوميا، فيما يبلغ احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي 329 مليار قدم مكعب.

وأشار إلى أن أهم حقول الغاز غير المصاحب وأكبرها بالمملكة توجد في شمال المنطقة الشرقية وجنوبها، ومنها: (حقل العربية وحقل كران وحقل الحصبة) في منطقة الخليج العربي.وفق “أخبار 24”.

وتتضمن أيضا حقول (جنوب الغوار وحقول شدقم وحقول الجافورة وحقول العثمانية وحقول الحوية)، في منطقة الأحساء، بالإضافة إلى حقل شمال العربية بمنطقة الجوف.

أما أهم معامل إنتاج الغاز الطبيعي ومعالجته بالمملكة فهي معامل: (شدقم والعثمانية والحوية وحرض وبري والخرسانية والفاضلي وواسط ومدين).

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بعد إعلان اكتشاف 5 حقول جديدة.. تعرف على أهم حقول الغاز وأكبرها في المملكة

جديد المحليات
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