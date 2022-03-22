“الجزائية المتخصصة” تمهل عاصم المشعلي شهرين قبل النطق بالحكم غيابيًا

حددت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، اليوم (الثلاثاء)، موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم عاصم بن أحمد سليمان المشعلي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم 1026669190.
وأضافت أنه نظرا لتغيب المتهم عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه وعدم تمكين الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الأربعاء الموافق 24 / 10 / 1443هـ.
وحثت المحكمة المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 57 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 25 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
يذكر ان المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، تنظر في جميع القضايا ذات الصلة بالأعمال الإرهابية والفكرية في السعودية، حيث سبق وان أصدرت أحكاما نهائية بالإعدامات والسجن لمتورطين في قضايا تمس أمن البلاد، ممن اقدموا على أعمال تخريبية أو انضموا الى جماعات تسعى إلى زعزعة الأمن.وفق “أخبار 24”.
يذكر ان المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، تنظر في جميع القضايا ذات الصلة بالأعمال الإرهابية والفكرية في السعودية، حيث سبق وان أصدرت أحكاما نهائية بالإعدامات والسجن لمتورطين في قضايا تمس أمن البلاد، ممن اقدموا على أعمال تخريبية أو انضموا الى جماعات تسعى إلى زعزعة الأمن.