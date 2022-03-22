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جديد المناطق > بهدف توفير الطاقة لضيوف الرحمن.. تمديد تصاريح ملاك ومشغلي الإيواء السياحي في مكة
22/03/2022   5:26 م

بهدف توفير الطاقة لضيوف الرحمن.. تمديد تصاريح ملاك ومشغلي الإيواء السياحي في مكة

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كشفت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة عن تمديد فترة التقديم لحصول ملاك ومشغلي مرافق الإيواء السياحي على التصاريح لحج عام 1443هـ حتى 30 مايو المقبل.

ودعت أصحاب ومشغلي ومستثمري المباني المعدة لإسكان الحجاج لسرعة التقديم واستكمال الإجراءات اللازمة للحصول على التصاريح لمبانيهم من لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة.

كما دعت أصحاب الفنادق والشقق المفروشة إلى استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص من وزارة السياحة واعتماد تشغيلها من خلال التقديم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصا على توفير الطاقة اللازمة لإسكان وإيواء ضيوف الرحمن وتوفير السلامة والراحة لهم.

بهدف توفير الطاقة لضيوف الرحمن.. تمديد تصاريح ملاك ومشغلي الإيواء السياحي في مكة

جديد المناطق
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