تتجاوز إيراداتها 21 مليوناً.. شركة لبيع أجهزة الاتصالات بالمدينة تصحح تجارتها (فيديو)

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن شركة صححت وضع تجارتها واستفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت كافة تعاملاتها المالية نظامية.
وتعمل الشركة في بيع أجهزة الاتصالات بالمدينة المنورة، وكانت إيراداتها السنوية تتجاوز 21 مليون ريال، وتعمل في المجال منذ 10 سنوات.
واستفادت الشركة من الفترة التصحيحية عبر خيار الشراكة بين السعودي وغير السعودي، وأصبحت كافة تعاملات الشركة حالياً نظامية.
شركة لبيع أجهزة الإتصالات في المدينة المنورة، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 21 مليون ريال.
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت كافة تعاملاتها المالية نظامية.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/3GlhRojdX3
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 22, 2022
وفق “أخبار 24”.