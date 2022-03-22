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جديد المحليات > تتجاوز إيراداتها 21 مليوناً.. شركة لبيع أجهزة الاتصالات بالمدينة تصحح تجارتها (فيديو)
23/03/2022   12:26 ص

تتجاوز إيراداتها 21 مليوناً.. شركة لبيع أجهزة الاتصالات بالمدينة تصحح تجارتها (فيديو)

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن شركة صححت وضع تجارتها واستفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت كافة تعاملاتها المالية نظامية.

وتعمل الشركة في بيع أجهزة الاتصالات بالمدينة المنورة، وكانت إيراداتها السنوية تتجاوز 21 مليون ريال، وتعمل في المجال منذ 10 سنوات.

واستفادت الشركة من الفترة التصحيحية عبر خيار الشراكة بين السعودي وغير السعودي، وأصبحت كافة تعاملات الشركة حالياً نظامية.

وفق “أخبار 24”.

تتجاوز إيراداتها 21 مليوناً.. شركة لبيع أجهزة الاتصالات بالمدينة تصحح تجارتها (فيديو)

جديد المحليات
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