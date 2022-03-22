رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، حفل تخريج الدفعة 101 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله إلى مقر الكلية في الرياض رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر، وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن حازم الغشيان.
وثمّن قائد كلية الملك فيصل الجوية رعاية ولي العهد لحفل تخريج الدفعة 101 من طلبة الكلية، بعد أن أمضوا في هذه الكلية أكثر من 3 أعوام من الدراسة والتأهيل، انتظموا خلالها في عدد من المسارات والبرامج الدراسية التي دمج فيها التعليم الأكاديمي والتدريب التخصصي والإعداد المعنوي لبناء شخصية عسكرية محترفة في مختلف التخصصات التي تحتاجها القوات الجوية.
وأوضح أن هذه الدورة تضم 4 طلبة من مملكة البحرين وطالبا من الكويت أكملوا بها كل المتطلبات المتعلقة بالتأهيل العسكري والتأهيل الأكاديمي والتدريب العملي. وفق “أخبار 24”.
وشهد الحفل عرضًا عسكريًا لطلبة الكلية، ورددوا نشيد الكلية، وأدى الخريجون القسم وأُعلنت النتائج، ثم سلم ولي العهد الجوائز للطلبة المتفوقين في الدورة، كما سلم جائزة السلامة، وتسلم هديتين تذكاريتين من قائد القوات الجوية وقائد الكلية بهذه المناسبة، ثم عُزف السلام الملكي والتقطت الصور التذكارية لولي العهد مع الطلبة الخريجين.
#فيديو_واس| سمو ولي العهد يرعى حفل تخريج الدفعة 101 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية.#واس pic.twitter.com/P4y8BpsdBB
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 22, 2022