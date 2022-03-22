دخول المرأة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين للمرة الأولى

أصدر وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني قرارًا بتعيين 5 أعضاء في مجلس إدارة الهيئة للدورة الثالثة، والذي شهد دخول المرأة في مجلس إدارة الهيئة للمرة الأولى.
وتضمن القرار تعيين كل من المحامين؛ جاسر الجاسر، والدكتور لؤي العكاس، والدكتور أسامة القحطاني، وأنس الزامل، وإيثار الداعج.
وكان الصمعاني قد أقر قواعد السلوك المهني للمحامين، لتطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية، وتعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه ولمبادئ الشفافية والمسؤولية، وضبط مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهيئة تهدف لرفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم، وزيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، والارتقاء بالممارسة المهنية القانونية بالمملكة؛ ليكون قطاعًا رائدًا يسهم في تحقيق العدالة، وبناء مجتمع مهني قادر على تقديم خدمات قانونية احترافية للمستفيدين.