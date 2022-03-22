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جديد المحليات > بسبب ما ورد إليها من ملاحظات.. “سدايا” تعلن تأجيل العمل بنظام حماية البيانات الشخصية
23/03/2022   12:26 ص

بسبب ما ورد إليها من ملاحظات.. “سدايا” تعلن تأجيل العمل بنظام حماية البيانات الشخصية

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم (الثلاثاء)، تأجيل العمل بنظام حماية البيانات الشخصية، وذلك بناءً على ما تلقته من مرئيات وملاحظات من الأفراد والجهات العامة والخاصة المحلية والعالمية على مشروع اللائحة التنفيذية للنظام.

وأكدت أنه تقرر تأجيل العمل بالنظام إلى تاريخ 25 / 8 / 1444هـ، وذلك لاتخاذ ما يلزم حيال التوصيات التي رفعتها “سدايا” في هذا الشأن.

ورحبت “سدايا” بجميع الشركاء والمختصين للإسهام في الجهود المستقبلية لتحسين كل ما من شأنه تعظيم الأثر من تطبيق النظام، وذلك من خلال المشاركة في الجولة الثانية لاستطلاع الرأي. وفق “أخبار 24”.

بسبب ما ورد إليها من ملاحظات.. “سدايا” تعلن تأجيل العمل بنظام حماية البيانات الشخصية

جديد المحليات
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