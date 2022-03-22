تواصل مناورات تمرين “سحاب 4” بين القوات المسلحة السعودية والأردنية على الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل

تواصل وحدات من القوات المسلحة السعودية والأردنية مناورات التمرين المشترك “سحاب 4” التي بدأت منذ أيام بالمنطقة الشمالية الغربية، للتدريب على التخطيط وتنفيذ عمليات الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل.
وأوضح مدير التمرين العميد الركن مقبل الحربي أن المرحلة الأولى من التمرين انتهت بنجاح، بتنفيذ عدد من مهام التدريب النظري والعملي على الاستطلاع الكيماوي وتجهيزات الوقاية الفردية.
وأضاف أنه نُفذ أيضاً تدريب نظري على التطهير وإخلاء المصابين، وألقيت محاضرات عن الإرهاب الكيماوي والجهود الدولية لمكافحته والتدرب على معالجة القنابل المبتكرة والمجهزة بأسلحة التدمير الشامل.
وأشار العميد الحربي إلى أن المرحلة الثانية من التمرين التي بدأت الأحد الماضي نفذت عمليات تطهير وإخلاء المصابين حسب سلسلة الإخلاء الطبي والتعامل مع أسلحة التدمير الشامل والاستطلاع الكيماوي وإجراءات جمع العينات.
وأكد على خطورة استخدام أسلحة التدمير الشامل سواءً كانت نووية أو إشعاعية أو كيماوية أو بيولوجية، وأنها الأخطر على مر التاريخ لقدرتها الفتاكة على إبادة كل ما هو حي، وأن هذه التمارين تهدف إلى الارتقاء بقدرات ومهارات قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية.
وفق “أخبار 24”.