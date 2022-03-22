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جديد المحليات > “التعليم” تعتمد مواعيد الدراسة في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ
23/03/2022   12:26 ص

“التعليم” تعتمد مواعيد الدراسة في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ

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اعتمدت وزارة التعليم توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1443هـ، وذلك في جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي بمناطق ومحافظات المملكة، ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي.

وحدّدت الوزارة بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة 9 إلى 10 صباحاً، وفق النظام المرن، مع تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ.

كما حددت بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر “الابتدائية والمتوسطة والثانوية” من الساعة 9 مساءً وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي. وفق “أخبار 24”.

ومنحت “التعليم” مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة.

التعليم

“التعليم” تعتمد مواعيد الدراسة في شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ

جديد المحليات
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