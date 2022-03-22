“الإذاعة والتلفزيون” تطلق غدًا أضخم دورة برامجية لشهر رمضان المبارك

تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون غداً الأربعاء دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك، في حفل يقام بمقر الهيئة بالرياض، بمشاركة فنانين ووسائل إعلام.
وستقدم الدورة البرامجية الرمضانية الجديدة باقة ضخمة متنوعة من البرامج والمسلسلات، في مقدمتها مسلسل “الزاهرية” التراثي أول إنتاج للتلفزيون السعودي والذي يتناول حقبة الثمانينات التاريخية.
وصُور المسلسل في بلدة سعودية تظهر للمرة الأولى، في خطوة تشكل دعما كبيرا من الهيئة للمحتوى المحلي، وسيشارك في العمل الفنانون عبدالإله السناني وسناء بكر يونس وخالد صقر وعبدالعزيز المبدل.
كما تشهد الدورة ظهور الإعلامي علي العلياني عبر شاشة SBC ببرنامج “مراحل”، والفنان فايز المالكي مقدما لبرنامج “إنسان” الذي يستعرض الأعمال الإنسانية التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة. وفق “أخبار 24”.
وتعمل الهيئة على إرضاء جميع الأذواق بضم نخبة من النجوم الذين سيُثرون الشاشة بأعمالهم ومنها الكوميدي، إضافة إلى حضور لافت للدراما المحلية، والبرامج الترفيهية والحوارية والإنسانية.