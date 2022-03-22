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جديد المحليات > رؤساء النيابات العامة بمناطق المملكة يقومون بجولات تفتيشية على السجـون العامة للتأكد من أوضاع النزلاء
23/03/2022   12:26 ص

رؤساء النيابات العامة بمناطق المملكة يقومون بجولات تفتيشية على السجـون العامة للتأكد من أوضاع النزلاء

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قام رؤساء النيابات العامة في كافة مناطق المملكة بجولات تفتيشية على السجـون العامة، للتأكد من أوضاع النزلاء فيها.

واستقبل رؤساء النيابة العامة خلال الزيارات، استفسارات وشكاوى النزلاء، ووجهوا بدراستها ومعالجتها بشكل فوري ورفع تقارير تفصيلية بذلك، كما ناقشوا مع مديري السجون الإجراءات الإصلاحية المعمول بها في السجـون للمساهمة في رفع وعي النزلاء وضمان عدم عودتهم للجـريمة مرة أخرى.

وأكدوا في ختام الزيارات أهمية التعاون بين السلطات المختصة بالعملية الجزائية في الموازنة العدلية بين مصلحة الموقوف وحق المجتمع. وفق “أخبار 24”.

ويأتي ذلك تفعيلاً لخطة النيابة العامة في العمل الرقابي والتفتيشي على السجـون وأماكن التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية.

رؤساء النيابات العامة بمناطق المملكة يقومون بجولات تفتيشية على السجـون العامة للتأكد من أوضاع النزلاء

جديد المحليات
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