بانخفاض طفيف عن الأسبوع الماضي.. سكان المملكة ينفقون 11 مليار ريال عبر نقاط البيع

استعرض البنك المركزي السعودي، اليوم (الثلاثاء)، أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (13 – 19 مارس)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق نحو 10.7 مليار ريال عبر 128 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة 0.7% مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث أنفق المستهلكون على قطاعات أخرى 1.59 مليار ريال، فيما أنفقوا على المطاعم والمقاهي 1.57 مليار ريال، تلاه الإنفاق على الأطعمة والمشروبات بنحو 1.53 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 1.06 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، و930.02 مليون ريال على الملابس والأحذية، و667.52 مليون ريال على الصحة، و656.59 مليون ريال على محطات الوقود، و543.47 مليون ريال على النقل، و429.69 مليون ريال على مواد البناء والتشييد. وفق “أخبار 24”.
كما أنفقوا 390.79 مليون ريال على الأثاث، و304.42 مليون ريال على الفنادق، و298.15 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و282.25 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و218.67 مليون ريال على المجوهرات، و890.79 مليون ريال على الاتصالات، و750.43 مليون ريال على المنافع العامة، و740.88 ألف ريال على التعليم.