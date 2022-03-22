عاود فريق الفيصلي، مساء اليوم (الثلاثاء)، تدريباته على ملعب النادي بمدينة حرمة بعد الإجازة التي منحها المدير الفني مارينوس أوزونيديس.
وانطلقت التدريبات بتمارين الإحماء والتسخين إلى جانب العديد من التمارين البدنية تحت إشراف مدرب اللياقة نيكولاس جياغكو.
وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، حيث عمد على تطبيق تمارين تكتيكية تنوعت بين تمارين الاستحواذ والضغط على حامل الكرة والارتداد السريع قبل أن يختتم المران بتمارين الإطالة. وفق “أخبار 24”.
وأجرى حراس المرمى تدريباتهم الخاصة تحت إشراف مدرب الحراس لويتزي تسينامو.