الأربعاء.. وزيرا الرياضة والتعليم يُدشنان النسخة الثالثة من دوري المدارس

يُدشن وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ووزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، النسخة الثالثة من دوري المدارس.
وسيتواجد بدوري المدارس 426 ألف طالب وطالبة يمثلون 42534 فريقاً يتنافسون في 7 رياضات مختلفة.
وكان وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد دشن في فبراير عام 2019، دوري المدارس بالتعاون مع وزير التعليم.
وانطلقت النسخة الأولى من دوري المدارس على مستوى 47 محافظة ومنطقة في المملكة، على ما يقارب 200 ملعب من ملاعب المدارس وأندية الأحياء، وسط إشراف عدد من التربويين الرياضيين المختصين، حيث تضمنت برامج مصاحبة لاكتشاف الموهوبين، وبرامج تأهيل للمدربين والحكام في المراحل الختامية من الدوري. وفق “أخبار 24”.
غداً ⏳
سمو الأمير @AbdulazizTF و معالي الوزير @minister_moe_sa
يدشنان النسخة الثالثة من #دوري_المدارس 🏆
🥇 426 ألف طالب وطالبة
🏟 يمثلون 42534 فريقاً
🥅 يتنافسون في 7 رياضات مختلفة pic.twitter.com/NeCgOkL9c1
— وزارة الرياضة (@gsaksa) March 22, 2022