بعد وقف العمل بها بسبب جائحة كورونا.. عودة البصمة لإثبات حضور منسوبي “التعليم”

ذكرت مصادر أن وزارة التعليم تعمل على إعادة العمل بالبصمة من أجل إثبات الحضور والانصراف لمنسوبيها العاملين في ديوان الوزارة، اعتبارا من يوم (الأحد) القادم.
وأوضحت المصادر لـ”أخبار 24″ أن الوزارة أصدرت تعميما يحث على عودة العمل بالبصمة من أجل إثبات حضور وانصراف موظفيها، وذلك بناء على التحديثات الأخيرة التي أصدرتها هيئة الصحة العامة والبروتوكولات الوقائية للقطاع العام، وكذلك بعد المخاطبات التي جرت بين وزارتي التعليم والموارد البشرية بهذا الشأن.
وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة الالتزام بالبروتوكولات المنظمة لهذا الشأن، وهي وجود اكثر من جهاز بصمة بعدد كاف يسمح بوجود التباعد الاجتماعي بين الموظفين ووجود موظفين متخصصين عند الأجهزة من أجل تنظيم اصطفاف الأفراد والتأكد من وضع الملصقات المنظمة للتباعد ومطهرات الأيدي لكي تُستعمل من قبل الموظفين بعد استخدام الأجهزة.
الجدير ذكره أن استعمال أجهزة البصمة من أجل إثبات حضور وانصراف الموظفين توقف إثر جائحة كورونا تحقيقا للاحترازات الوقائية الخاصة بذلك.