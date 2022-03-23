طقس اليوم.. استمرار الغبار والأتربة على تبوك والمدينة وحائل وسماء غائمة بمعظم المرتفعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدن في الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية وشمال ووسط المملكة.
وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وبسرعة 20- 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن حالة البحر الأحمر يتوقع أن تكون متوسطة الموج على الجزء الجنوبي ومائجة على الجزأين الشمالي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.