صور نادرة توثق زيارة الملك سعود لقطر قبل 66 عامًا.. وبرقية من الشيخ علي بن قاسم وهذا مضمونها

نشر حساب الملك سعود، عددًا من الصور التي توثق زيارة الملك سعود إلى منطقة أم صلال محمد في قطر عام 1954 م.
كما نشر الحساب برقية من الشيخ علي بن قاسم آل ثاني إلى الملك سعود بتاريخ 29 / 7 / 1956، يشكره فيها على حفاوة الاستقبال.
وتظهر إحدى الصور جلوس الملك سعود وعلى يساره أمير قطر الشيخ علي آل ثاني، والشيخ محمد بن قاسم عم الشيخ علي، والأمير محمد بن سعود الكبير، والوجيه عبدالله بن درويش فخرو، والشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، وأخوه الشيخ خالد، وأحمد العطية.وفق “أخبار 24”.
زيارة #الملك_سعود الى منطقة أم صلال محمد في #قطر في ضيافة الشيخ محمد بن قاسم ال ثاني،شيخ أم صلال محمد،في ١٩٥٤ ، ويبدو الشيخ علي آل ثاني أمير قطر على يساره،والشيخ محمد بن قاسم عم الشيخ علي،والأمير محمد بن سعود الكبير،والوجيه عبدالله بن درويش فخرو، pic.twitter.com/p9NENm6dub
— الملك سعود (@kingsaud) March 22, 2022
#وثيقة : برقية من الشيخ علي بن قاسم بن محمد آل ثاني ( أم صلال علي) الى #الملك_سعود رحمهم الله ،في ٢٩/٧/١٩٥٦، يشكوه فيها على استقباله بحفاوة الاستقبال .. رحمهم الله pic.twitter.com/qdaRFL2VQV
— الملك سعود (@kingsaud) March 22, 2022