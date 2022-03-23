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جديد المحليات > صور نادرة توثق زيارة الملك سعود لقطر قبل 66 عامًا.. وبرقية من الشيخ علي بن قاسم وهذا مضمونها
23/03/2022   8:55 ص

صور نادرة توثق زيارة الملك سعود لقطر قبل 66 عامًا.. وبرقية من الشيخ علي بن قاسم وهذا مضمونها

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نشر حساب الملك سعود، عددًا من الصور التي توثق زيارة الملك سعود إلى منطقة أم صلال محمد في قطر عام 1954 م.

كما نشر الحساب برقية من الشيخ علي بن قاسم آل ثاني إلى الملك سعود بتاريخ 29 / 7 / 1956، يشكره فيها على حفاوة الاستقبال.

وتظهر إحدى الصور جلوس الملك سعود وعلى يساره أمير قطر الشيخ علي آل ثاني، والشيخ محمد بن قاسم عم الشيخ علي، والأمير محمد بن سعود الكبير، والوجيه عبدالله بن درويش فخرو، والشيخ أحمد بن محمد آل ثاني، وأخوه الشيخ خالد، وأحمد العطية.وفق “أخبار 24”.

صور نادرة توثق زيارة الملك سعود لقطر قبل 66 عامًا.. وبرقية من الشيخ علي بن قاسم وهذا مضمونها

جديد المحليات
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