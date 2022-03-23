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جديد المحليات > أنغولا تعلن دعمها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بالرياض
23/03/2022   8:54 ص

أنغولا تعلن دعمها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بالرياض

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قال وزير خارجية جمهورية أنغولا، تيتي أنطونيو، إن بلاده تدعم طلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وأوضح أنطونيو خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان مع رئيس جمهورية أنغولا جواو لورنسو، أن هذا القرار يجسّد متانة العلاقات الثنائية بين المملكة وأنغولا.

وأضاف أن من أهم دلائل نمو العلاقات بين البلدين هو افتتاح بعثة دبلوماسية لبلاده في المملكة وقرب افتتاح سفارة للمملكة لدى بلاده، واصفاً هذه الخطوة بالإيجابية لتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.

وأشار إلى أن دور المملكة في استضافة معرض إكسبو 2030 يعد أحد الروافد التي تعكس أهمية الجانب الاقتصادي، لافتًا إلى أن ما تقوم به المملكة تجاه القارة الأفريقية بأكملها يعكس عمق هذه العلاقة التاريخية.وفق “أخبار 24”.

وكان رئيس أنغولا استقبل في القصر الرئاسي الجمهوري أمس (الثلاثاء)، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، الذي نقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

زيارة قطان لأنغولا

زيارة قطان لأنغولا

أنغولا تعلن دعمها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بالرياض

جديد المحليات
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