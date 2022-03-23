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جديد المحليات > مستجدات كورونا.. الإصابات والحالات الحرجة تواصل الانخفاض واستقرار حالات الشفاء
23/03/2022   1:21 م

مستجدات كورونا.. الإصابات والحالات الحرجة تواصل الانخفاض واستقرار حالات الشفاء

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واصلت حالات الإصابات بفيروس كورونا انخفاضها، مسجلة 110 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليواصل منحنى الإصابات مستواه التنازلي الذي بدأه في 19 يناير 2022.

كما استمرت الحالات الحرجة في الانخفاض الذي بدأته منذ مطلع فبراير الماضي، حيث غادرت 6 حالات جديدة العناية المركزة، لينخفض إجمالي الحالات الحرجة إلى 161.

في حين أظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9033، لتبقى حالات الوفاة في مستواها المنخفض الذي بدأته في أكتوبر 2021. وفق “أخبار 24”.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 142 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 732596 من أصل 749965 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.

 حالات كورونا في المملكة اليوم الاربعاء

مستجدات كورونا.. الإصابات والحالات الحرجة تواصل الانخفاض واستقرار حالات الشفاء

جديد المحليات
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