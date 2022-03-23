“الداخلية” تنفذ حكم القـتل تعزيراً في جانٍ خطف طفلاً وفعل الفاحشة به وشرع في قـتله

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الأربعاء)، حُكم القـتل تعزيراً بجانٍ في محافظة الرس بمنطقة القصيم لقيامه بخطف طفل وشرع في قـتله.
وأوضحت الوزارة أن المواطن تركي بن محمد بن مفرج المظيبري الرشيدي أقدم على خطف طفل وفعل الفاحشة به والشروع في قـتله.
وأضافت أن التحقيق معه أسفر عن توجيه الاتهام له بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولشناعة جريمته، فقد تم الحُكم عليه بالقـتل تعزيراً. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الحُكم أيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حُكم القـتل تعزيراً بحق الجاني اليوم بمحافظة الرس.