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جديد المحليات > جسر الملك فهد يوضح الإجراءات المعتمدة لمغادرة المواطنين إلى البحرين
23/03/2022   1:22 م

جسر الملك فهد يوضح الإجراءات المعتمدة لمغادرة المواطنين إلى البحرين

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نبهت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالإجراءات المعتمدة لمغادرة المواطنين ومرافقيهم من المملكة عبر جسر الملك فهد إلى البحرين.

ولفتت إلى أن وثيقة السفر المعتمدة هي الجواز فقط بشرط ألا تقل صلاحيته عن ثلاثة أشهر، مشترطة على البالغين تلقي 3 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا عند المغادرة، كما يسمح بعبور الجسر لكل من لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقيه الجرعة الثانية.

وشددت على توفير تأمين ضد “كوفيد -19” بغض النظر عن حالة التحصين لمن يبلغ أقل من 12 عاما، أما من يبلغ أقل من 16 عاما فعليه تلقي جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

كما اشترطت على العمالة المنزلية أن تكون حالتها “محصن” في تطبيق “توكلنا”، بالإضافة إلى مرافقة الكفيل أو من يحمل اسمه سواء من الأبناء أو البنات.

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جسر الملك فهد يوضح الإجراءات المعتمدة لمغادرة المواطنين إلى البحرين

جديد المحليات
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